Финляндия сенсационно обыграла Данию в матче Евро-2020
Сборная Финляндии обыграла национальную команду Дании в матче Евро-2020.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Йоэль Похьянпало.
За три минуты до конца первого тайма игрок датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание. Его увезли в реанимацию. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Встречу прервали почти на два часа. Эриксен уже успел пообщаться с партнерами по команде.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Финляндия встретится с Россией. Команды выйдут на поле 16 июня в 16.00 по московскому времени.
Евро-2020. Группа B
Дания — Финляндия — 0:1
Гол: 0:1 — Похьянпало, 59.
Ранее Мартин Шутс, агент футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, рассказал о состоянии здоровья игрока.