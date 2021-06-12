Финляндия сенсационно обыграла Данию в матче Евро-2020

Сборная Финляндии обыграла национальную команду Дании в матче Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Йоэль Похьянпало.

За три минуты до конца первого тайма игрок датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание. Его увезли в реанимацию. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Встречу прервали почти на два часа. Эриксен уже успел пообщаться с партнерами по команде.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Финляндия встретится с Россией. Команды выйдут на поле 16 июня в 16.00 по московскому времени.

Евро-2020. Группа B

Дания — Финляндия — 0:1

Гол: 0:1 — Похьянпало, 59.

Ранее Мартин Шутс, агент футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, рассказал о состоянии здоровья игрока.