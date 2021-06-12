Официально: состояние Эриксена стабилизировалось

Состояние здоровья игрока сборной Дании Кристиана Эриксена стабилизировалось, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

Игрок потерял сознание во время матча против Финляндии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее игрок сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией.