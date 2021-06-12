Игрок сборной Дании Эриксен покидал поле в сознании

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии, пришел в себя, когда покидал поле на носилках.

На фотографии, распространенной в соцсетях, заметно, что в момент транспортировки в подтрибунное помещение у Эриксена были открыты глаза.

Инцидент произошел в конце первого тайма. Датского игрока срочно увезли со стадиона на скорой. Встреча прервана. Футболисты находятся в раздевалках.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что Эриксен потерял сознание во время матча без какого-либо контакта с соперником.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.