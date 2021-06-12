Экс-арбитр из Англии желал вылета своей сборной с Евро-2016

Бывший английский судья Марк Клаттенбург признался, что во время своей работы на чемпионате Европы — 2016 мечтал о том, чтобы сборная Англии выбыла из турнира, чтобы иметь шанс поработать в финальном матче.

Я большой поклонник английской сборной, и будет приятно поболеть за них на этот раз, потому что в 2016 году я хотел, чтобы они расчистили мне путь к финалу. Любой на моем месте солгал бы, если бы сказал иначе — мы все здесь, чтобы попытаться попасть в полуфинал или финал.

На Евро-2016 года англичане выбыли в 1/8 финала после поражения от исландцев, а Клаттенбург стал главным судьей финала между Португалией и Францией.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборной Англии на групповом этапе предстоят матчи с Хорватией (13 июня), Чехией (18 июня), Шотландией (22 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее испанский арбитр Матеу Лаос был назначен главным судьей матча первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Бельгии.