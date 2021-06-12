Экс-игрок «Зенита» заявил, что Бельгия обыграет Россию со счетом 3:1 на Евро

Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс спрогнозировал исход сегодняшнего матча между сборными России и Бельгии, который пройдет в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата Европы — 2020.

«России будет очень сложно. У бельгийцев сильнейший состав, даже с с учетом травм де Брюйне и Витцеля, а также непонятной физической формы Эдена Азара. Лукаку в прекрасной форме, Карраско набрал ход, Куртуа — лучший вратарь мира, оборона опытная, хоть и возрастная.

Думаю Бельгия победит со счетом 3:1, у россиян забьет Дзюба», — цитирует Ломбертса «СЭ».

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сегодня наша команда встретится с сборной Бельгии. Начало матча 22.00 мск.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось, что сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020.