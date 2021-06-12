Немецкому журналисту запретили работать на матчах Евро-2020 в России

Союз журналистов Германии (DJV) подверг критике запрет корреспонденту медиакомпании ARD Роберту Кемпе матче чемпионата Европы — 2020 в России. Об этом сообщает официальный портал организации.

По информации DJV, российские официальные власти лишили Кемпе возможности работы на играх континентального первенства в Санкт-Петербурге в связи с выходом от его имени критических статей по поводу сотрудничества ПАО «Газпром» и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«В последние годы и десятилетия спортивным журналистам становится все труднее освещать якобы неполитические спортивные мероприятия из стран, которые находятся в состоянии войны с демократией и правами человека», — говорится в опубликованном заявлении.

Ранее спортивный комментатор Константин Генич рассказал о том, что Азербайджан отказал ему в выдаче аккредитации для работы на Евро-2020.