Газизов: если в «Спартаке» хотят обжаловать решение суда, это их право

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о победе в суде над красно-белыми, передает «Чемпионат.com».

«Суд удовлетворил мой иск. Видел, что представители «Спартака» выразили желание подать апелляцию, но мы находимся в правовом поле. Если они хотят обжаловать решение, это их право», — сказал Газизов.

Октябрьский районный суд города Уфы удовлетворил иск Газизова, который в настоящее время занимает аналогичную должность в «Уфе». Газизов основывает свои требования к «Спартаку» на дополнительном соглашении к договору, согласно которому ему обязаны выплатить более 399 млн рублей. По словам экс-гендиректора московской команды, ему уже был выплачен первый платеж в размере почти 100 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что суд удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» почти на 300 млн рублей.