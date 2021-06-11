Лозунг «Героям Слава!» останется на форме сборной Украины

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил оставить на форме сборной Украины лозунг «Героям Слава!».

В дизайн формы будут внесены небольшие изменения, которые касаются расположения лозунга на экипировке.

«Лозунг «Слава Героям!» будет размещен на карте, в центре границ Украины. Верим, что он станет настоящим оберегом для наших мальчиков», — написал Павелко.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Левченко высказался о скандале, который связан с формой национальной команды для Евро-2020.