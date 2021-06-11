Экс-тренер «Крыльев советов» рассказал, кого из российских игроков знают в Бельгии

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» и экс-футболист сборной Бельгии Франк Веркотерен рассказал, кого из игроков сборной России знают в его стране.

«Думаю, примерно знают всех ведущих игроков, но обсуждают постоянно Дзюбу. А я не акцентирую внимание на отдельных футболистах. Для меня самый важный «игрок» – команда. Ни Дзюба, ни кто-либо другой не сможет один выиграть матч.

Сборная России должна сыграть сильно именно как команда. Будет порядок в обороне и в атаке, и тогда кто-то, возможно, сделает разницу. Естественно, от Дзюбы и Лукаку в первую очередь ждут голов, потому что они умеют много забивать.

Кто из команды России смог бы пробиться в основу сборной Бельгии? Давайте зададим этот вопрос главному тренеру сборной Бельгии. Если я скажу, что кто-то из российских игроков сильнее своего бельгийского визави, то парни из сборной Бельгии будут предъявлять мне претензии: Франк, зачем ты так говоришь?!», – приводит слова Веркотерена «Чемпионат.com».

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).