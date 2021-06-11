Депутат Верховной Рады предложил нанести на украинскую форму еще несколько регионов России

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко предложил добавить на форму сборной Украины, в которой она выступит на чемпионате Европы — 2020 еще несколько российских регионов.

«Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить», — написал Гончаренко в Telegram-канале, прикрепив к публикации фото, на котором к карте Украины, кроме Крыма, добавлены Краснодарский край, Республика Адыгея и часть Ростовской области вместе со столицей региона.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

В ответ на запрос Российского футбольного союза (РФС) в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что изображение карты Украины с Крымом в ее составе не нарушает правил организации, так как ООН признает соответствующие границы государства. При этом организация обязала сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава», который в сочетании с фразой «Слава Украине» несет явный политический подтекст, что является нарушением регламента УЕФА.

Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский обрушился с критикой на УЕФА из-за ситуации с формой Украины на Евро.