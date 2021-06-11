Экс-защитник «Зенита» назвал единственный способ, как России не проиграть Бельгии

Экс-защитник и капитан петербургского «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что ждет от матча между сборными Бельгии и России в рамках первого тура чемпионата Европы — 2020.

«Потеря Де Брейне и Витселя — не такая уж серьезная проблема. В составе нашей команды много высококлассных игроков — Карраско, Тилеманс и так далее. Так что даже их потерей можно справиться. По крайней мере, в матче со сборной России.

«Автобус» у своих ворот — это единственный способ для России уйти от поражения. Бельгийцы очень сильны на контратаках. Если россияне будут играть высоко, то получат большие проблемы. Вашей сборной лучше обороняться ниже, рассчитывая на контрвыпады. Пусть Бельгия владеет мячом.

В Бельгии журналисты и обычные болельщики задают вопросы только о Дзюбе, когда обсуждают российских игроков. Его побаиваются. У нас почти никто не сомневается, что мы легко выиграем, так как у нас лучше футболисты», — приводит слова Ломбертса «Чемпионат.com».

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от стартового матча сборной России на Евро-2020 против Бельгии.