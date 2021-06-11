Роднина заступилась за скончавшуюся Ларису Шойгу

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина во время заседания, 2018 год Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина во время заседания, 2018 год
Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина во время заседания, 2018 год
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка Роднина выразила соболезнования родным и близким депутата Госдумы от «Единой России» Ларисе Шойгу, которая скончалась 10 июня.

«Добрая память. Замечательный человек. Соболезнования родным и близким», — написала Роднина в Twitter.

В комментарии под публикацией один и подписчиков написал: «Запрет на импортные лекарства — ее рук дело».

«Чушь», — ответила Роднина.

Напомним, что 10 июня глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил о смерти депутата Ларисы Шойгу и выразил соболезнования ее родным и близким.

Шойгу, сестра главы Минобороны Сергея Шойгу, представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, также была зампредседателя комитета по контролю и регламенту.

Ранее Ирина Роднина ответила на критику коллеги по парламенту Игоря Лебедева.