Роднина заступилась за скончавшуюся Ларису Шойгу

Трехкратная олимпийская чемпионка Роднина выразила соболезнования родным и близким депутата Госдумы от «Единой России» Ларисе Шойгу, которая скончалась 10 июня.

«Добрая память. Замечательный человек. Соболезнования родным и близким», — написала Роднина в Twitter.

В комментарии под публикацией один и подписчиков написал: «Запрет на импортные лекарства — ее рук дело».

«Чушь», — ответила Роднина.

Напомним, что 10 июня глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил о смерти депутата Ларисы Шойгу и выразил соболезнования ее родным и близким.

Шойгу, сестра главы Минобороны Сергея Шойгу, представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, также была зампредседателя комитета по контролю и регламенту.

Ранее Ирина Роднина ответила на критику коллеги по парламенту Игоря Лебедева.