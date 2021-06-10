Познер: посмотрю, как Россия проиграет Бельгии

Журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от стартового матча сборной России на Евро-2020 против Бельгии.

«Я буду смотреть матчи сборной и посмотрю, как Россия проиграет Бельгии. Шансы у России минимальные. Бельгийцы очень сильны, они классно играют», — передает слова Познера Sport24.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что хочет, чтобы российские игроки преклоняли колено перед матчами.