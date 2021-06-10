Познер — о реакции в России на форму сборной Украины: это такой идиотизм

Журналист Владимир Познер высказался о форме сборной Украины, в которой она будет выступать на Евро-2020, передает Sport24.

«Украинцы сделали эту форму именно для того, чтобы нас задеть, и мы повелись на это. Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм. Они хотели нас задеть — и задели», — сказал Познер.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

В ответ на запрос Российского футбольного союза (РФС) в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что изображение карты Украины с Крымом в ее составе не нарушает правил организации, так как ООН признает соответствующие границы государства. При этом организация обязала сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава», который в сочетании с фразой «Слава Украине» несет явный политический подтекст, что является нарушением регламента УЕФА.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать лозунг «Героям слава!» с формы на Евро-2020.