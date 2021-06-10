Смородская хочет, чтобы игроки сборной России преклоняли колено перед матчами

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к движению Black Lives Matter.

«Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несет за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, черных — любых. Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно», — передает слова Смородской Sport24.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал просьбу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проявлять уважение к футболистам, которые преклоняют колено перед матчами.