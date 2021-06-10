МИД России поддержал решение УЕФА обязать сборную Украины изменить форму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить сборной Украине использовать на форме слоган «Героям Слава».

«Спорт — не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять родину», — написала Захарова в Telegram-канале.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской национальной команды. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». В ответ на запрос Российского футбольного союза (РФС) в УЕФА заявили, что контур Украины и слоган «Слава Украине» не имеют политического подтекста, однако лозунг «Героям Слава» в сочетании с первой частью является «явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение», поэтому вторую часть слогана сборная Украины должна будет убрать с формы.

Ранее сообщалось, что сборная России не будет сниматься с Евро из-за формы команды Украины.