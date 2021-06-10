УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответил на запрос Российского футбольного союза (РФС) по поводу новой формы сборной Украины для чемпионата Европы — 2020, сообщает «Чемпионат.Com».

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской национальной команды. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». В РФС посчитали, что дизайн новой экипировки украинской команды нарушает принципы организации.

По информации источника, в УЕФА заявили, что изображение карты Украины с Крымом в ее составе не нарушает правил организации, так как ООН признает соответствующие границы государства. Также УЕФА разрешил оставить на воротнике слоган «Слава Украине», однако его вторая часть «Героям слава» украинская сборная должна убрать с формы, так как в сочетании с первой частью он несет явный политический смысл.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее министерство спорта России выразило обеспокоенность формой сборной Украины.