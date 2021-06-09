Сборная России не будет сниматься с Евро из-за формы сборной Украины

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что национальная команда не будет сниматься с чемпионата Европы — 2020 из-за скандала с формой сборной Украины, на которой изображены границы страны с Крымом.

Ранее о возможном бойкоте писал украинский портал dynamo.kiev.ua.

«Снятие сборной России с Евро-2020? Это даже не обсуждалось», — заявил функционер журналистам после заседания попечительского совета РФС.

6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной, в которой команда проведет чемпионат Европы — 2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». В УЕФА позже сообщили, форма команды была утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

8 июня РФС направил в международную организацию письмо, в котором обратил внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины. По мнению российской стороны, дизайн новой экипировки украинской команды нарушает принципы УЕФА.

Ранее Дюков заявил, что ожидает ответа от УЕФА в ближайшие дни.