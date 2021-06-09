Комментатор Гусев: на моей памяти журналистов на Евро аккредитации еще не лишали

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев высказался о ситуации с отказом в аккредитации на Евро-2020 его коллеге, журналисту телеканала «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну. По мнению Гусева, отказывать в аккредитации можно только в том случае, если журналист совершил поступок, противоречащий его профессиональному статусу.

«Чтобы кого-то лишали аккредитации на чемпионатах Европы и чемпионатах мира, на моей памяти не было. Ситуация какая-то странная, ее очень сложно оценивать, потому что такой неординарно организованный чемпионат Европы, когда все проходит в 11 странах, и мне не совсем понятен статус оргкомитета — есть ли единый или ответственность поделена между оркомитетами разных стран.

Наверное, можно лишать аккредитации, только если человек совершил поступок, который не соответствует званию журналиста, нарушил какие-то правила и кодексы поведения — тогда я понимаю. Если Нобель ничего этого не нарушал, тогда это абсурд. Конечно, по-человечески я с Нобелем. Это мой хороший друг, мы вместе много чего делали, разные проекты. Я на его стороне», — сказал Гусев «Газете.Ru».

Аккредитация Нобеля Арустамяна на чемпионат Европы была заблокирована оргкомитетом турнира в Баку. По мнению представителей Азербайджана, журналист нарушил законодательство страны, проявив неуважение к ее территориальной целостности и побывав на территории Нагорного Карабаха без разрешения Баку.

Ранее Арустамян выразил благодарность за поддержку в связи с недопуском на Евро-2020.