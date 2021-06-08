Экс-гендиректор «Спартака» Газизов подал в суд на клуб

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в московском «Спартаке», подал иск в отношении столичного футбольного клуба о взыскании задолженности по выходному пособию, а также процентов и компенсации морального вреда, сообщает РИА «Новости».

Иск был подан в отношении АО «ФК «Спартак-Москва» в Октябрьский районный суд столицы Башкирии 4 мая. Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, а потом отложено на 11 июня. Газизов основывает свои требования к «Спартаку» на дополнительном соглашении к договору, согласно которому ему обязаны выплатить более 399 млн рублей. По словам экс-гендиректора московской команды, ему уже был выплачен первый платеж в размере почти 100 млн рублей.

«Спартак» обратился к судье Октябрьского районного суда города Уфы Азамату Шаймиеву с просьбой приостановить производство дела до рассмотрения иска компании «Капитальные активы» в отношении АО «ФК «Спартак-Москва» в Арбитражном суде города Москвы.

В марте акционерное общество «Капитальные активы», которому принадлежит 22% акций клуба, потребовало признать недействительным решение совета директоров красно-белых о сумме компенсации Газизову. Утверждается, что сумму выплат Газизову обозначил лично владелец клуба Леонид Федун.

Ранее адвокат Газизова Артур Егиян заявил, что истец больше не требует взыскать 88,3 млн рублей, а только оспаривает условия о выходном пособии и соответствующее решение совета директоров