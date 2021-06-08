ФИФА не может влиять на ситуацию с формой сборной Украины с Крымом

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не может влиять на ситуацию с формой сборной Украины для чемпионата Европы — 2020.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новый дизайн экипировки национальной команды. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. Также на воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что форма команды была утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

«Поскольку данное соревнование организовано не ФИФА, оно находится не в зоне нашей ответственности. Однако мы хотели бы повторить, что ФИФА в соответствии с уставом организации остается нейтральной в вопросах политики, мы твердо уверены, что политика и спорт не должны смешиваться», — приводит заявление ФИФА ТАСС.

8 июня Российский футбольный союз (РФС) направил в УЕФА письмо, в котором обратил внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины. По мнению организации, дизайн новой экипировки украинской команды нарушает принципы УЕФА.

Ранее в Госдуме призвали РФС следить за развитием ситуации с формой сборной Украины.