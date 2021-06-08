Боярский спрогнозировал поражение сборной России от Бельгии на Евро

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Актер Михаил Боярский Актер Михаил Боярский
Актер Михаил Боярский
Global Look Press

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что сборная России проиграет команде Бельгии в матче группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Я не оптимист в вопросе сборной России. Конечно, буду болеть за нашу команду, но думаю, что они проиграют Бельгии. Шансы на выход из группы у нас — минимальные. Даже с учетом того, что можно выйти с третьего места. Я видел игру нашей сборной с Польшей и Болгарией — и по этим матчам она оставляет желать лучшего. А кроме нашей команды меня мало что интересует на этом Евро. Безусловно, хочется, чтобы Россия выиграла, но на это у меня мало надежд», — сказал Боярский «Газете.Ru».

Чемпионат Европы — 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее Боярский заявил, что только капитан команды России Артем Дзюба готов к предстоящему турниру.