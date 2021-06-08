Полузащитник «Интера» Видаль может пополнить состав «Зенита»

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль в предстоящее летнее трансферное окно может перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает InterLive.

По информации источника, в руководстве действующих чемпионов Италии рассчитывают избавиться от хавбека, чтобы разгрузить зарплатную ведомость перед новым сезоном. В качестве одного из вариантов дальнейшего продолжения карьеры для Видаля называется петербургский «Зенит», который готов предложить хавбеку порядка €4 млн в год.



В настоящее время чилиец зарабатывает за сезон €8 млн.

Отметим, что помимо команды Сергея Семака, к футболисту также проявляют интерес «Марсель» и «Америка».

В прошедшем розыгрыше чемпионата Италии Видаль провел 23 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Артуро Видаль поцеловал эмблему туринского «Ювентуса» перед матчем 18-го тура чемпионата Италии.