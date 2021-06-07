Девушка-боец Авсарагова заявила, что поединок между Мейвезером и Полом обесценивает бокс

Девушка-боец промоушена Bellator MMA Диана Авсарагова поделилась мнением о боксерском поединке между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом, передает mma.metaratings.ru.

Поединок завершился вничью.

«Бокс и так сильно уступает MMA в популярности, речи о гонорарах сейчас нет, я говорю о массовости. Блогер вышел, но не проиграл признанной легенде. Все это несколько обесценивает вид спорта», — сказала Авсарагова.

26 августа 2017 года Мейвезер победил по правилам бокса бойца ММА Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

В 2018 году боксер принял участие в выставочном бою с японским кикбоксером Тенсиной Нацукавой. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.

На счету Флойда 50 побед в 50 поединках.

Результат боя не будет учитываться в профессиональном послужном списке Мейвезера.

Ранее боксер Константин Цзю подвел итоги боя между Флойдом Мейвезером и видеоблогером Логаном Полом.