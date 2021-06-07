Черчесов: Киркоров перепутал игроков сборной, но его спутать невозможно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о приезде певца Филиппа Киркорова на базу национальной команды.

Напомним, Киркоров перепутал Марио Фернандеса и Магомедова Оздоева, а также ошибся в фамилии и отчестве главного тренера сборной, назвав его «Черкесовым Станиславом Соломоновичем».

«Филипп путал фамилии? Нас то он перепутал, а его спутать невозможно. Пришла идея пригласить Киркорова, потому что узнали, что он будет исполнять гимн. Мы решили его пригласить, чтобы уделить ему внимание. Думаю, и ему, и нам это доставило удовольствие», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия-24».

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Черчесов оценил игру Юрия Жиркова в контрольном матче против Болгарии.