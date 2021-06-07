В Госдуме предположили, что на УЕФА влияют американские корпорации

Зампред комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске сборной Украины по футболу к матчам Евро-2020 в форме с очертаниями Крыма, передает RT.

«Это ошибочное решение и, конечно, все понимают его политическую подоплеку. При этом правила УЕФА в этом смысле достаточно размытые. Жаль, что УЕФА принял такое решение. Можно предположить, что на него повлияли финансирующие его американские корпорации», — сказал Кривоносов.

6 июня сборная Украины представила новую форму для участия в чемпионате Европы. На форме присутствуют политические лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.

Ранее бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов заявил, что Украина всегда была частью России.