Экс-теннисист Чесноков — о маме Рублева: она может быть грубой

Экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал слова бывшей ученицы заслуженного тренера России Марины Марьенко Анны Хацей о том, что наставница якобы унижала и применяла физическое насилие к своим подопечным.

«Понимаете, это моя коллега. Я не хочу говорить что-то против коллеги, но, если взять ее родителей, то ее отец был военным, а потом стал работать детским тренером. И я однажды пришел на тренировку. Там девочки маленькие, семь-восемь лет, начинающие. Если бы вы слышали, как он с ними разговаривает, то это просто чудовищно. Для меня это не допустимо, человек так разговаривает с людьми, с детьми. «Ты что, дура?», и это еще самое мягкое.

Марина… Знаете, сказать, что она мягкий человек, я не могу. Сказать, что она может быть грубой? Она может быть грубой. Иногда она нужна, эта грубость, но она не для всех хороша. Если вы меня спросите, возможно ли это именно от Марины Марьенко, то такое может быть, если рассчитывать еще и на ее характер. Чисто теоретически такая ситуация могла произойти.

Я однажды пришел на стадион «Спартак», играю и играю. А на соседнем корте какой-то маленький мальчик лет 12-ти. Ракетки летают по всему корту, он матерится. Я подхожу к тренеру, Марьенко, и говорю: «Марин, я играть не могу, можешь угомонить?». Она начинает говорить, мол, он такой. Ну и что, что он такой? Удали его с тренировки. Она мне говорит, что это не помогает, Роджер Федерер тоже ракетки ломал. А я играть не могу, ну что это такое? Для нее это в порядке вещей, для меня — нет.

Вот то, что я вижу и чувствую, у Марины есть эта грубость и резкость. От этого никуда не деться. Я на нее не наезжаю, есть факты. Один игрок мне сообщение поставил, которое ему прислали, это с его слов, он там крутится постоянно. Он мне дал сообщение послушать, и там говорилось, что Марьенко все время эту девочку (Елену Малых — прим. «Газеты.Ru») долбила, что-то в этом роде. Это удивительно, что это сейчас возникло», — сказал Чесноков «Газете.Ru».

Ранее Анна Хацей, бывшая ученица заслуженного тренера России Марины Марьенко, рассказала об отношении наставника к своим ученикам.