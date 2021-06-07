Шишкин считает, что Кутепова можно было бы рассмотреть в качестве игрока на Евро-2020

Экс-футболист сборной России по футболу Роман Шишкин поделился мнением о том, что Илья Кутепов не вызван в национальную команду на Евро-2020.

«Кутепов опытный, но практика в клубе была маленькой, хотя как вариант его можно было рассмотреть. Что касается опорника, то не такого фактурного, который мог бы так закрыть. Зобнин мог бы закрыть фланги, но центральную зону – проблематично», — сказал Шишкин в подкасте «Чемпионат.com».

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Шишкин высказался о решении тренерского штаба не вызвать Федора Смолова в сборную России на чемпионат Европы – 2020.