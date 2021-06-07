Спортивный юрист считает, что РФС нет времени и смысла оспаривать форму сборной Украины

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев в интервью «Газете.Ru» рассказал, что Российскому футбольному союзу (РФС) нет смысла оспаривать решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который разрешил сборной Украины участвовать в Евро-2020 в форме с очертаниями Крыма.

«Если РФС не согласен с решением УЕФА, то имеет право оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но времени до начала чемпионата уже нет. А рассчитывать на выездную сессию CAS в этом вопросе не стоит. Оспаривать же решение УЕФА после проведения чемпионата бессмысленно», — сказал Федореев.

6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной, в которой команда проведет чемпионат Европы — 2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. Также на воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

7 июля в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что футболка национальной сборной Украины на Евро-2020 утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее глава УАФ Павелко рассказал о том, что в организации очень подробно отработали все юридические аспекты при создании формы сборной Украины на Евро-2020.