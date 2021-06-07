Игрок «Динамо» Лесовой считает Россию и Украину братскими народами

Футболист московского «Динамо» Даниил Лесовой поделился мнением об отношениях России и Украины, передает Sport24.

«Видел в Instagram фотографию Малиновского, Миранчука и Коваленко — так тепло на душе стало. Я ведь сам на Украине почти все детство провел. Мое мнение: Россия и Украина — два братских народа. Хорошо, что ребята дружат», — сказал Лесовой.

6 июня сборная Украины представила новую форму для участия в чемпионате Европы. На форме присутствуют политические лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.

Ранее бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов заявил, что Украина всегда была частью России.