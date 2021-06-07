Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила сборной Украины провести матч в Крыму после презентации формы национальной команды, на которой изображены границы страны с полуостровом в ее составе.

«Если футболисты на Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, раз уж они так скучают по нам, крымчанам. А вообще, есть такая примета: на крымчан посягнешь — свое потеряешь», — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

6 июня глава Украинская ассоциация футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной, в которой команда проведет чемпионат Европы — 2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. Также на воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

7 июля в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что футболка национальной сборной Украины на Евро-2020 утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее в Кремле исключили нанесение контура Крыма на форму сборной России.