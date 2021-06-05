Боец ММА вспомнил, как вместе с игроком сборной России победил в уличной драке

Боец на голых кулаках и экс-футболист Гаджи Наврузов вспомнил эпизод, когда вместе с защитником сборной России и грозненского «Ахмата» Андреем Семеновым поучаствовал в уличной драке.

«С Андреем Семеновым как-то гуляли и на нас напали. В Хабаровске шли то ли из ресторана, то ли из кафе. Как все было точно уже не помню. Мы зацепились с какими-то ребятами. Кажется, их больше было, 4-5 человек. Мы их побили (смеется).

Мы спортивные ребята все-таки. По-моему, в пылу борьбы у меня тапок с ноги слетел. Один, по-моему, не хотел принимать участия в драке. А троих мы положили. Задайте этот вопрос как-нибудь Семенову. Потом домой пришли довольные, подрались, два тигра (смеется)», — рассказал Наврузов «СЭ».

32-летний Наврузов выступает в лиге Top Dog — в тяжелом весе. На его счету пять побед в пяти боях на голых кулаках, четыре из которых — нокаутом.

32-летний Семенов в составе национальной команды продолжает готовиться к чемпионату Европы — 2020. Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Ранее Андрей Семенов раскритиковал подравшихся игроков молодежной команды «Ахмата».