20-летний экс-игрок «Милана» найден мертвым

Бывший футболист системы итальянского «Милана» Сеид Висин умер в возрасте 20 лет, информирует Twitter клуба.

«Невозможно подобрать подходящие слова, чтобы проститься с 20-летним парнем. Все наши мысли обращены к Сеиду Висину, его семье и тем, кто его любил», — сказано в публикации.

Тело молодого игрока нашли родители в его квартире в городе Ночера-Инфериоре в регионе Кампания (Италия). Причина смерти на данный момент неизвестна.

Сеид Висин — уроженец Эфиопии. На Апеннинский полуостров перебрался в семилетнем возрасте. Будущего футболиста усыновила местная семья. Несколькими годами ранее Висин обучался в молодежной академии «Милана», где соседствовал по комнате с Джанлуиджи Доннаруммой. В 2017 году Сеид завершил карьеру футболиста и перешел в мини-футбол.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник итальянской «Пармы» Джузеппе Перино скончался в возрасте 29 лет.

Трагедия произошла в ходе матча в память о его брате Рокко, скончавшемся в 24-летнем возрасте три года назад из-за сердечного приступа.