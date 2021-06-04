Все команды из российской группы на ЧМ вылетели в 1/4 финала

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, завершились четвертьфинальные матчи.

Сборная США одолела Словакию, со счетом 6:1, Германия переиграла Швейцарию (2:3 Б), Финляндия сломила сопротивление Чехии (1:0).

В последнем матче 1/4 финала Россия уступила в овертайме Канаде (2:1). В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.

Таким образом, из турнира вылетели все команды, представляющие группу А, в которой играла Россия.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Россия — Канада — 1:2

1:0 — Евгений Тимкин — 20:42

1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03

1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.

В полуфиналах Канада сыграет со сборной США, а Финляндия встретится с Германией. Встречи пройдут 5 июня.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог встречи против Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Латвии.