Все команды из российской группы на ЧМ вылетели в 1/4 финала
На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, завершились четвертьфинальные матчи.
Сборная США одолела Словакию, со счетом 6:1, Германия переиграла Швейцарию (2:3 Б), Финляндия сломила сопротивление Чехии (1:0).
В последнем матче 1/4 финала Россия уступила в овертайме Канаде (2:1). В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.
Таким образом, из турнира вылетели все команды, представляющие группу А, в которой играла Россия.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Россия — Канада — 1:2
1:0 — Евгений Тимкин — 20:42
1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03
1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.
В полуфиналах Канада сыграет со сборной США, а Финляндия встретится с Германией. Встречи пройдут 5 июня.
Ранее главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог встречи против Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Латвии.