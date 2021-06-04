Сборная России по хоккею впервые не смогла выиграть турнир, выступая под нейтральным флагом

3 июня сборная России проиграла в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею против сборной Канады.

Встреча завершилась со счетом 1:2 ОТ. В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.

Этот турнир стал первым для сборной России, в котором она не смогла одержать победу, выступая под нейтральным флагом. В 1992 и 2018 годах российская команда стала победителем Олимпийских игр, обыграв Канаду и Германии соответственно.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала на турнире под флагом ОКР, а вместо гимна страны исполняется фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Россия — Канада — 1:2

1:0 — Евгений Тимкин — 20:42

1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03

1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее игрок сборной России по хоккею Дмитрий Орлов высказался о поражении сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира против Канады.