Сборная Украины обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче

Сегодня закончился товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландии. Встреча проходила на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре (Украина) и завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров из Польши, которую возглавлял Шимон Марциняк.

Победный гол на счету Александра Зубкова, результативной передачей отметился Александра Караваев. Отметим, что для Зубкова этот гол оказался первым за национальную сборную.

Сборная Украины продолжает готовиться к чемпионату Европы — 2020. 13 июня 2021 года в матче группы С на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме сборная Нидерландов примет команду Украины. Начало матча запланировано на 22:00 мск. В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.

Товарищеский матч.

Украина — Северная Ирландия — 1:0

Голы: Александр Зубков, 10 (1:0).

Ранее сообщалось, что вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов получил первую зарплату водкой и сахаром.