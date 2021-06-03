Эквадорский защитник «Краснодара» получил российское гражданство

Защитник «Краснодар» Кристиан Рамирес получил гражданство Российской Федерации. Об этом эквадорский футболист сообщил в Instagram.

«После 5 лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин. Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня честь и привилегия иметь этот паспорт», — написал Рамирес по-русски.

Напомним, что эквадорский хавбек защищает цвета клуба с сезона-2016/17. В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за краснодарскую команду 24 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

В минувшем чемпионате подопечные Виктора Гончаренко заняли десятое место в турнирной таблице, набрав 41 очко.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» продлил трудовое соглашение с Кристианом Рамиресом до 2025 года.