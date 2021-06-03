Сборная США разгромила Словакию в четвертьфинале чемпионата мира

На чемпионате мира по хоккею в Риге сборная США победила команду Словакии со счетом 6:1.

Уже после первого периода американцы уверенно вели в счете (3:0). Во втором отрезке матча словаки смогли отыграть одну шайбу, но в оставшееся время матча пропустили еще три гола. В составе североамериканцев дублями отметились Колин Блэквелл и Конор Гарланд. По одной шайбе забросили Брайн Бойл и Александр Хмелевски. Единственный гол сборной Словакии на счету Петра Цегларика.

Напомним, что сборная Словакии заняла четвертую строчку в группе А с 12 очками, одержав четыре победы в семи матчах. Сборная США завершила групповой этап на первом месте в группе Б с 18 очками, проиграв только сборной Финляндии.

Соперник американцев по полуфиналу определится после завершения всех четвертьфинальных матчей. В полуфинале команда с высшим посевом сыграет со сборной с низшим.

Полуфинальные встречи состоятся 5 июня. Финальный матч и игра за бронзовые медали пройдут 6 июня.

Чемпионат мира. 1/4 финала

США — Словакия — 6:1

1:0 — Брайан Бойл — 13:08

2:0 — Колин Блэквелл (Кевин Лабанк, Эрик Робинсон) — 15:25

3:0 — Конор Гарланд (Тревор Мур, Зак Джонс) — 19:30

3:1 — Петер Цегларик (Роберт Лантоши) — 32:12

4:1 — Колин Блэквелл (Эрик Робинсон, Кевин Лабанк) — 36:50

5:1 — Александр Хмелевски (Кристиан Воланин) — 45:15

6:1 — Конор Гарланд (Кристиан Воланин, Тревор Мур) — 58:45

Ранее сообщалось, что правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.