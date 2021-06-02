«Спартак» продлил контракт с Тилем и отправил его в аренду в «Фейеноорд»

Московский «Спартак» продлил контракт с полузащитником Гусом Тилем до 31 мая 2024 года. Однако в следующем сезоне хавбек будет выступать за роттердамский «Фейеноорд» на правах аренды.

«Соглашение с голландским клубом рассчитано на один год. При этом если до 1 января 2022 года Тиль проведет меньше половины официальных матчей команды (без учета пропущенных игр из-за травм и дисквалификаций), то у «Спартака» будет право досрочного возращения футболиста из аренды», — сообщает пресс-служба столичного клуба.

Тиль принадлежит «Спартаку» с 2019 года. В прошлом сезоне нидерландец выступал за немецкий «Фрайбург». В Бундеслиге он сыграл в семи матчах, но не отметился забитыми мячами, а его клуб занял десятое место.

26 марта 2018 года Тиль дебютировал за нидерландскую сборную в товарищеском матче против Португалии.

Ранее агент Вадим Шаблий, представляющий интересы нападающего лондонского «Вест Хэма Юнайтед» и сборной Украины Андрея Ярмоленко опроверг информацию о потенциальном трансфере его клиента в московский «Спартак».