Бывший хоккеист и комментатор Гимаев-младший рассказал о качестве дорог в Риге

Бывший хоккеист и комментатор Сергей Гимаев-младший поделился мнением о качестве дорог в столице чемпионата мира — 2021 по хоккею Риге.

«В Риге дороги ужасные. Мы привыкли говорить, что у нас в России дороги плохие. Здесь еще хуже, чем у нас. Почему этим не занимается правительство? Не знаю, тут мэр другими делами занят, флаги меняет. Ему, наверное, не до дорог», — приводит слова Гимаева Sport24.

Напомним, 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила против мэра Риги уголовное дело о разжигании национальной вражды после того, как на ЧМ по хоккею сняли государственный флаг республики.