Агент игрока сборной Украины Ярмоленко опроверг слухи о переходе его клиента в РПЛ

Агент Вадим Шаблий, представляющий интересы нападающего лондонского «Вест Хэма Юнайтед» и сборной Украины Андрея Ярмоленко, прокомментировал информацию о потенциальном трансфере его клиента в московский «Спартак».

«Вариант с трансфером Андрея Ярмоленко в клуб из России даже не может обсуждаться. Точка», — приводит слова агента zbirna.com.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Вест Хэм» хочет включить украинца в сделку по переходу из «Спартака» полузащитника сборной Чехии Алекса Крала.

Ярмоленко, которому в октябре исполнится 32 года, в сезоне-2020/2021 провел 24 матча, забил три мяча и отдал пять результативных передач. «Вест Хэм» в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и выступит в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов отпустить полузащитника Крала при условии, если в клуб поступит выгодное предложение. Об этом заявил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.