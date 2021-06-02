Спартаковец Ларссон может перейти в «Вольфсбург»

Немецкий «Вольфсбург» в ближайшее трансферное окно намерен приобрести нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона. Немцы уже контактировали с агентом игрока сборной Швеции, сообщает «СЭ»

Сам игрок не против переезда в Бундеслигу, но до чемпионата Европы — 2020 отложил клубные вопросы. «Вольфсбург» готов выложить за 23-летнего футболиста €10 млн. Однако руководство «Спартака» не будет рассматривать никаких предложений по Ларссону до окончания Евро.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Ларссона со «Спартаком» рассчитано до 2023 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России швед провел 28 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

В данный момент футболист готовится к чемпионату Европы вместе со сборной Швеции, которая на групповом этапе сыграет с национальными командами Испании, Польши и Словакии.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что у Джордана Ларссона самая маленькая зарплата среди нападающих «Спартака».