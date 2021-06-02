Булыкин: в матче с Польшей мы увидели наброски игры сборной России

Бывший нападающий национальной команды, экс-форвард московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин подчеркнул, что по этой игре не стоит делать серьезные выводы, поскольку она носила товарищеский характер. Вместе с тем, считает он, уже вырисовывается образ сборной, которая будет выступать на чемпионате Европы.

«По матчу с Польшей, конечно, есть вопросы. Игра была товарищеская, но она многое показала. И в плане того, в каком состоянии футболисты, и какие игровые схемы предлагает тренер. Это состав близкий к тому, который будет на Евро. Понятное дело, что к этой игре готовятся не так, как к матчу европейского первенства, но определенные наброски уже видны», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

После матча с поляками тренерский штаб нашей команды во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал окончательный состав сборной на предстоящее европейское первенство. По сравнению с расширенным списком, в итоговый состав не попали Андрей Лунев, Илья Самошников, Роман Евгеньев и Арсен Захарян.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Соперниками нашей национальной команды на групповом этапе станут сборные Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Дмитрий Булыкин призвал доверять Черчесову в выборе состава.