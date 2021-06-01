В матче ПФЛ произошла массовая драка

Массовая драка произошла во время матча 27-го тура второй лиги ПФЛ между командами «Муром» и «Смоленск» (1:1), сообщает официальный сайт команды из Мурома.

На 70-й минуте встречи случилось жесткое столкновение, которое сразу же привело к стычке. Капитан команды «Смоленска» Василий Мешковский с силой ударил в лицо вратаря соперника Артема Романова. За партнера по команде вступились одноклубники и тогда началась массовая драка, в которой приняли участие все игроки, в том числе запасные.

По итогам конфликта с поля был удален только капитан «Смоленска» Мешковский. Автор забитого мяча Белунов, а также тренер вратарей смоленской команды Николай Гришин получили желтые карточки. «Муром» же избежал удалений, но защитники Шабалин и Шалин тоже получили по желтой от главного судьи встречи Алексея Кузнецова.

Спустя некоторое время игра в Муроме возобновилась, но хозяева даже в большинстве не смогли забить победный мяч и взять реванш за поражение в первом круге. После ничейного результата «Смоленск» занимает десятое место в турнирной таблице, а «Муром» — 13-е.

Ранее сообщалось, что в концовке матча 28-го тура молодежного первенства страны между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом» один из игроков чеченской команды оказал физическое воздействие на главного арбитра матча Максима Чембулатова после того, как тот показал ему красную карточку. Этот эпизод спровоцировал драку между футболистами, находившимися на поле.