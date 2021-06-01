Усик заявил, что готов боксировать с кем угодно в бое за титул чемпиона мира

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик недоволен ведущими промоутерами мира, которые лишают его возможности побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, пытаясь продвинуть идею объединительной схватки Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри.

«Я в курсе, что я обязательный претендент, но остаюсь, как зритель, перед интернетом. Знаю, что хотят сделать супербой. Нельзя сказать, что я вцепился в этот титул. Не я же себя поставил на первое место в рейтинге WBO. Кто просто так откажется от такой возможности?», — цитирует Усика YouTube-канал Usyk17.

Также спортсмен добавил, что готов выйти против любого — Джошуа, Фьюри, Джойса, а также хотел бы увидеть бой Фьюри — Джошуа. Однако нужно дать и другим ребятам возможность, а не быть вечным претендентом.

Напомним, что сторона Джошуа заявила о готовности отказаться от боя с украинцем и оставить вакантным звание чемпиона WBO, если не будут удовлетворены их финансовые запросы по бою.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Ранее боксер Диллиан Уайт заявил, что для Александра Усика бой с Энтони Джошуа — убийство.