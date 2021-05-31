Вратарь «Крыльев Советов» Фролов: Черчесов вводит игрока в состояние постоянного стресса

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о наставнике сборной России по футболу Станиславе Черчесове.

«Черчесов — очень тонкий психолог. Он вводит человека в состояние постоянного стресса, чтобы увеличить его концентрацию. В его команде все игроки должны быть сильны духом и очень эмоциональны», — сказал Фролов в эфире YouTube-шоу «Загоны».

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игроках линии нападения национальной команды.