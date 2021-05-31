Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила на своей странице в Twitter о том, что Кубок Америки 2021 года пройдет в Бразилии.

Матчи будут сыграны с 13 июня по 10 июля. Расписание встреч появится позже.

Турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине. Колумбийцев лишили права принять турнир из-за сложной политической ситуации в стране, а в Аргентине в мае были приостановлены национальные турниры из-за пандемии COVID-19.

Кубок Америки должен был состояться в 2020 году, однако в марте прошлого года было решено перенести турнир на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир должны были принять Аргентина и Колумбия с 13 июня по 10 июля. В мае Богота обратилась в КОНМЕБОЛ с просьбой о переносе турнира на несколько месяцев, однако получила отказ и была лишена права на проведение мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что Аргентина лишена прав на проведение Кубка Америки.