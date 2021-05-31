Футболист «Спартака» Тиль будет выступать за «Фейеноорд» на правах аренды

Футболист московского «Спартака» Гус Тиль следующий сезон проведет в нидерландском «Фейеноорде», передает «Чемпионат.com».

«Тиль переходит в «Фейеноорд» на правах аренды. «Спартак» может его вернуть, если он проведет менее 50 процентов матчей в период со 2 июля по 1 января, при этом будучи не дисквалифицированным и здоровым», — рассказал директор красно-белых по коммуникациям с общественностью Антон Фетисов.

Соглашение рассчитано на один сезон.

Тиль принадлежит «Спартаку» с 2019 года. В прошлом сезоне нидерландец выступал за немецкий «Фрайбург». В Бундеслиге он сыграл в семи матчах, но не отметился забитыми мячами, а его клуб занял десятое место.

26 марта 2018 года Тиль дебютировал за нидерландскую сборную в товарищеском матче против Португалии.

Ранее нидерландский полузащитник Гус Тиль продлил контракт с московским «Спартаком» перед уходом в аренду в роттердамский «Фейеноорд».