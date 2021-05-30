Стали известны первые участники плей-офф чемпионата мира по хоккею

В очередном матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Латвии сборная Финляндии оказалась сильнее национальной команды Латвии.

Встреча, прошедшая на «Арене Рига» при пустых трибунах, завершилась победой скандинавской команды в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Саку Маеналайнен, Ииро Пакаринен и Антон Лунделл, отличившийся за четыре секунды до окончания овертайма.



Этот успех позволил финской команде досрочно выйти в четвертьфинал мирового первенства. Также вместе со скандинавской сборной в плей-офф вышла сборная США, занимающая в группе В второе место с 12 очками.

Российской сборной под руководством Валерия Брагина для выхода в решающую стадию турнира необходимо в двух оставшихся встречах группового этапа против Швеции и Белоруссии набрать всего одно очко.

Напомним, что действующим победителем чемпионата мира является команда Финляндии.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции оказалась сильнее национальной команды Словакии.