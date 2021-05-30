Швеция переиграла Словакию в матче ЧМ-2021 в Латвии

В очередном матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Латвии сборная Швеции оказалась сильнее национальной команды Словакии.

Встреча, прошедшая на арене Олимпийского центра в Риге при пустых трибунах, завершилась волевой победой скандинавской команды со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Маркус Серенсен, Виктор Олофссон и Исак Лундстрем, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Петер Цегларик.



Голкипер шведской сборной Адам Рейдеборн отразил 29 бросков из 30 по своим воротам.

После этого успеха «тре крунур» набрали девять очков и закрепились на четвертой строчке в турнирной таблице группы А.

Словаки с 12 баллами расположились на третьей позиции.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что сборная Швейцарии оказалась сильнее национальной команды Белоруссии.